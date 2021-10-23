"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти огласил список из 23 футболистов, которые вошли в заявку на матч 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

По разным причинам матч пропустят полузащитники Иско и Дани Себальос, а также нападающие Гарет Бэйл и Лука Йович.

Заявка "Реала" выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Вальехо, Алаба, Начо, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Камавинга, Бланко, Асенсио, Азар.

Форварды: Бензема, Винисиус, Родриго, Мариано

Матч "Барселона" – "Реал" состоится завтра, 24 октября, и начнется в 17:15 мск.

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