"Реал" огласил заявку на матч с "Галатасараем"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Галатасарая".

Вратари: Альфонс Ареоля, Диего Альтубе, Тибо Куртуа;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Бенжамен Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Хамес Родригес, Браим Диас;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Стоит отметить, что из-за травм поединок в Стамбуле пропустят хавбек Лука Модрич и вингер Гарет Бэйл.

Напомним, что матч "Галатасарай" - "Реал" состоится во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.

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