"Реал" огласил заявку на матч с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

Поединок из-за травм пропустят защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль, а также нападающий Эден Азар.

Полностью заявка "Реала" выглядит так:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго.

Матч "Реал" – "Ливерпуль" состоится завтра, 6 апреля. Начало встречи – в 22:00 мск.

Не пропустите: "Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ. | http://soccernews.ru