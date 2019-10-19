"Реал" огласил заявку на матч с "Мальоркой", Азар - вне состава

Теги реал мадридмальоркаэден азар

"Реал" огласил заявку на матч с "Мальоркой", Азар - вне состава

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч девятого тура Примеры против "Мальорки".

Примечательно, что вне состава оказался вингер Эден Азар. О травмах бельгийца ранее не сообщалось.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе; 

Защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди; 

Полузащитники: Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско; 

Нападающие: Карим Бензема, Браим Диас, Лука Йович, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Напомним, что матч "Мальорка" - "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Зидан - о переносе Эль Класико: "Я лучше промолчу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Побеждай или уходи: разбираем главные моменты вокруг центрального матча недели между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"

Побеждай или уходи: разбираем главные моменты вокруг центрального матча недели между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов