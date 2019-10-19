"Реал" огласил заявку на матч с "Мальоркой", Азар - вне состава
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч девятого тура Примеры против "Мальорки".
Примечательно, что вне состава оказался вингер Эден Азар. О травмах бельгийца ранее не сообщалось.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;
Полузащитники: Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско;
Нападающие: Карим Бензема, Браим Диас, Лука Йович, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Напомним, что матч "Мальорка" - "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
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|8
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|8
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|Сельта Виго
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