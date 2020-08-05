"Реал" огласил заявку на матч с "Манчестер Сити"

Тренерский штаб мадридского "Реала" определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

В список включены 23 футболиста. Среди них нет дисквалифицированного Серхио Рамоса и Гарета Бэйла.

Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело, Начо, Менди, Эрнандес;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;

Нападающие: Азар, Бензема, Йович, Васкес, Асенсио, Диас, Винисиус, Родриго.

Напомним, что матч "Сити" - "Реал" состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой "горожан" со счётом 2:1.

Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матчи "Манчестер Сити" - "Реал" и "Лион" - "Ювентус". | http://soccernews.ru