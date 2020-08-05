"Реал" огласил заявку на матч с "Манчестер Сити"
Тренерский штаб мадридского "Реала" определился с заявкой команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
В список включены 23 футболиста. Среди них нет дисквалифицированного Серхио Рамоса и Гарета Бэйла.
Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело, Начо, Менди, Эрнандес;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;
Нападающие: Азар, Бензема, Йович, Васкес, Асенсио, Диас, Винисиус, Родриго.
Напомним, что матч "Сити" - "Реал" состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00 по московскому времени. Первая встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой "горожан" со счётом 2:1.
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