"Реал" огласил заявку на матч с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что в заявку не попал колумбийский полузащитник Хамес Родригес.

Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;

Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Йович, Винисиус.

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23:00 мск.

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