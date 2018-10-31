"Реал" огласил заявку на матч с "Мелильей"

1 Теги реал мадридсантьяго соларимелилья

"Реал" огласил заявку на матч с "Мелильей"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с временным наставником Сантьяго Солари определился с заявкой команды на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи".

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа;

Защитники: Серхио Рамос, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Адриан Де Ла Фуэнте, Хави Санчес;

Полузащитники: Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос, Франсиско Фойласье;

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Кристо Рамон Гонсалес Перес, Винисиус Жуниор.

Напомним, что матч "Мелилья" - "Реал" состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.

Не пропустите: Навас должен стать основным, а Винисиус - вернуться в первую команду: игроки "Реала" давят на тренерский штаб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии
FIFA

обьязательно посмотрю, надеюсь Реал поставит основу, соперник то ого го....

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов