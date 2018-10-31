"Реал" огласил заявку на матч с "Мелильей"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с временным наставником Сантьяго Солари определился с заявкой команды на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи".

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа;

Защитники: Серхио Рамос, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Адриан Де Ла Фуэнте, Хави Санчес;

Полузащитники: Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос, Франсиско Фойласье;

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Кристо Рамон Гонсалес Перес, Винисиус Жуниор.

Напомним, что матч "Мелилья" - "Реал" состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.

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