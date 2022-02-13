"Реал" огласил заявку на матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте огласила заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Пари Сен-Жермен".

Стоит отметить, что в заявку попал нападающий Карим Бензема, который восстановился после травмы.

Вратари: Куртуа, Лунин и Фуйдиас.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело и Ферлан Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско и Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго и Мариано.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится 15 февраля. Начало встречи - в 23:00 мск.

Не пропустите: Почеттино может возглавить "Реал". | http://soccernews.ru