"Реал" огласил заявку на матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов
Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен
Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте огласила заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Пари Сен-Жермен".
Стоит отметить, что в заявку попал нападающий Карим Бензема, который восстановился после травмы.
Вратари: Куртуа, Лунин и Фуйдиас.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело и Ферлан Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско и Камавинга.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго и Мариано.
Матч ПСЖ - "Реал" состоится 15 февраля. Начало встречи - в 23:00 мск.
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