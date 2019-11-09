"Реал" огласил заявку на матч с "Эйбаром"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 13-го тура Примеры против "Эйбара".
Вне состава оказались Марсело, Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лука Йович и Мариано Диас.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор, Браим Диас.
Матч "Эйбар" - "Реал" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.
Не пропустите: Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за Промеса
-
Футбольные выходные будут просто космическими! Выделяем матчи, которые стоит посмотреть в европейских лигах
-
Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США
-
Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка
-
"Зенит" может усилиться полузащитником "Бетиса"
Лента новостей
-
Касильяс предложил реформу системы VAR
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за Промеса
-
СМИ узнали о готовности де Лигта и Роналду к матчу с "Миланом"
-
Титов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Крылья Советов"
-
Анчелотти продолжит тренировать "Наполи"
-
Футбольные выходные будут просто космическими! Выделяем матчи, которые стоит посмотреть в европейских лигах
-
Мактоминей: "В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" может выиграть три трофея"
-
Капелло: "Ибрагимович станет главным героем Италии, если вернётся в "Милан"
-
Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в ЦСКА и "Локомотив"
-
Зидан: "Бензема должен вызываться в сборную Франции"
-
Вратарь "Локомотива" Гильерме: "Не знаю, что такое быть русским"
-
Игрок "Спартака" Бакаев назвал своего кумира
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Эйбаром"
-
Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США
-
Клопп оценил шансы "Ливерпуля" купить Мбаппе
-
Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе"
-
Вратарь "Челси" хочет перейти в испанский клуб
-
"Барселона" не может определиться с будущим Суареса
-
Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка
-
Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|13
|23
|2
|Барселона
|11
|22
|3
|Реал Мадрид
|11
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6