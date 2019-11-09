"Реал" огласил заявку на матч с "Эйбаром"

Теги реал мадридэйбарзинедин зидан

"Реал" огласил заявку на матч с "Эйбаром"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 13-го тура Примеры против "Эйбара".

Вне состава оказались Марсело, Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лука Йович и Мариано Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор, Браим Диас.

Матч "Эйбар" - "Реал" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.

Не пропустите: Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс предложил реформу системы VAR

Касильяс предложил реформу системы VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
2 Барселона Барселона 11 22
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 11 22
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 12 21
5 Севилья Севилья 12 21
6 Гранада Гранада 12 20
7 Хетафе Хетафе 12 19
8 Вильярреал Вильярреал 12 18
9 Осасуна Осасуна 12 18
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 12 17
11 Леванте Леванте 12 17
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 12 17
13 Валенсия Валенсия 12 17
14 Эйбар Эйбар 12 15
15 Бетис Бетис 12 13
16 Алавес Алавес 12 12
17 Мальорка Мальорка 12 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 12 9
19 Эспаньол Эспаньол 12 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов