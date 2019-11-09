"Реал" огласил заявку на матч с "Эйбаром"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 13-го тура Примеры против "Эйбара".

Вне состава оказались Марсело, Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лука Йович и Мариано Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор, Браим Диас.

Матч "Эйбар" - "Реал" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.

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