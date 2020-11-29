"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером".
Из-за травм поединок пропустят защитники Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль и Альваро Одриосола, а также нападающий Эден Азар.
Полностью заявка "Реал" выглядит следующим образом:
вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.
защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст.
полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас.
нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго Гоэс.
Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 1 декабря.
Не пропустите: Эден Азар получил восьмую травму за 1,5 года в "Реале". | http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби
-
Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ
-
Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором"
-
Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти
-
Врач Марадоны обвинен в непредумышленном убийстве футболиста
Лента новостей
-
Тедеско высказался о победном матче "Спартака" в РПЛ
-
Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя
-
"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби
-
Жиго назван лучшим игроком матча "Спартак" - "Ротор"
-
Робин ван Перси прокомментировал игру Кавани в матче с "Саутгемптоном"
-
Де Хеа травмировался в матче "МЮ" с "Саутгемптоном"
-
Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ
-
Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором"
-
Кавани забил 253 гола в топ-5 чемпионатах Европы. Только два игрока забили больше с дебюта уругвайца в Серии А
-
Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером"
-
Гончаренко оценил шансы Фернандеса и Кучаева сыграть с "Вольфсбергом"
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения сборной России в матче с командой Сербии
-
Врач Марадоны обвинен в непредумышленном убийстве футболиста
-
"Байер" и "Герта" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно
-
Федун высказался о назначении Попова в "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А
-
Дубль Кавани принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Саутгемптоном"
-
"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4