"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером".

Из-за травм поединок пропустят защитники Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль и Альваро Одриосола, а также нападающий Эден Азар.

Полностью заявка "Реал" выглядит следующим образом:

вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст.

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас.

нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Родриго Гоэс.

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 1 декабря.

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