"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определил заявку из 23 футболистов, которые могут сыграть в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Матч пропустят форварды Родриго Гоэс и Гарет Бэйл.

Заявка "Реала" выглядит так:

Вратари: Куртуа, Лунин, Фуидиас.

Защитники: Карвахаль, Милитан, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Мигель.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Лукас, Иско, Камавинга, Бланко.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Винисиус.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится в среду, 3 ноября. Начало встречи - в 20:45 мск.

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