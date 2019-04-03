"Реал" огласил заявку на матч с "Валенсией"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 31-го тура Примеры против "Валенсии".
В состав включены 19 футболистов, в том числе вратарь "Кастильи" Моха Рамос.
Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;
Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;
Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;
Нападающие: Карим Бензема, Мариано Диас, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.
Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" состоится сегодня, 3 апреля, в 22:30 по московскому времени.
Не пропустите: Регилон близок к продлению контракта с "Реалом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"
-
Эффект Санчо. Как Бундеслига стала английских тинэйджеров воровать
-
"Манчестер Сити" готовит крупное предложение по игроку "Атлетико"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Валенсией"
-
Журналист - о Зобнине: "Теперь он немного Терминатор"
-
Начинается судебный процесс по уголовному делу Кокорина и Мамаева
-
1
Роналду: "Зидан знает, как работать мудро и задействовать всех игроков"
-
Президент РФС прокомментировал внедрение системы VAR в российском футболе
-
"Милан" теряет двух основных игроков перед битвой с "Ювентусом"
-
Гаттузо может возглавить "Рому"
-
1
Сульшер озвучил цель "Манчестер Юнайтед" на оставшиеся матчи АПЛ
-
Нападающий "Ювентуса" подвергся расистским оскорблениям во время матча с "Кальяри"
-
В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов
-
Регилон близок к продлению контракта с "Реалом"
-
1
Вальверде: "Месси - мастер"
-
Стало известно, сколько "Крузейро" заплатит "Спартаку" за аренду Педро Роши
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов за Санчо
-
Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге
-
"Реал" принял решение по будущему Браима Диаса
-
2
Пеле: "Пока рано называть Мбаппе королём футбола"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|30
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22