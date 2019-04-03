"Реал" огласил заявку на матч с "Валенсией"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 31-го тура Примеры против "Валенсии".

В состав включены 19 футболистов, в том числе вратарь "Кастильи" Моха Рамос.

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Мариано Диас, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" состоится сегодня, 3 апреля, в 22:30 по московскому времени.

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