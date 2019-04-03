"Реал" огласил заявку на матч с "Валенсией"

Теги валенсияреал мадрид

"Реал" огласил заявку на матч с "Валенсией"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 31-го тура Примеры против "Валенсии".

В состав включены 19 футболистов, в том числе вратарь "Кастильи" Моха Рамос.

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Моха Рамос;

Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Мариано Диас, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" состоится сегодня, 3 апреля, в 22:30 по московскому времени.

Не пропустите: Регилон близок к продлению контракта с "Реалом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 29 69
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 29 57
4 Хетафе Хетафе 29 46
5 Алавес Алавес 29 44
6 Валенсия Валенсия 29 43
7 Севилья Севилья 29 43
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 29 40
9 Бетис Бетис 29 40
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 29 37
11 Эйбар Эйбар 29 36
12 Леганес Леганес 29 36
13 Жирона Жирона 30 34
14 Эспаньол Эспаньол 29 34
15 Леванте Леванте 29 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 29 30
17 Вильярреал Вильярреал 29 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 29 24
20 Уэска Уэска 29 22
Полная таблица

топ-5 тегов