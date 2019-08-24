"Реал" огласил заявку на матч с "Вальядолидом"

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"Реал" огласил заявку на матч с "Вальядолидом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч второго тура Примеры против "Вальядолида".

Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Марсело;

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Иско, Хамес Родригес, Федерико Вальверде;

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Гарет Бэйл.

Напомним, что матч "Реал" - "Вальядолид" состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

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