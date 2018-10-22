"Реал" огласил заявку на матч с "Викторией Плзень"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Хуленом Лопетеги определился с заявкой команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Виктории Плзень".

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Кико Касилья;

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальерде, Иско, Марко Асенсио;

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Напомним, что матч "Реал" - "Виктория Плзень" состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

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