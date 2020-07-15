"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"

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"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".

Стоит отметить, что в заявку не попал колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который намерен покинуть клуб.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Алтубе

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Ферлан Менди

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Марко Асенсио, Браим Диас, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч "Реал" - "Вильярреал" состоится 16 июля. В случае победы королевский клуб станет чемпионом Испании.

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