"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".
Стоит отметить, что в заявку не попал колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который намерен покинуть клуб.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Алтубе
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Ферлан Менди
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Марко Асенсио, Браим Диас, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Матч "Реал" - "Вильярреал" состоится 16 июля. В случае победы королевский клуб станет чемпионом Испании.
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