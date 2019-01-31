"Реал" огласил заявку на матч с "Жироной"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Сантьяго Солари определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Жироны".

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Напомним, что матч "Жирона" - "Реал" состоится сегодня, 31 января, в 23:30 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 4:2.

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