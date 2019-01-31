"Реал" огласил заявку на матч с "Жироной"

1 Теги реал мадриджиронасантьяго солари

"Реал" огласил заявку на матч с "Жироной"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Сантьяго Солари определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Жироны".

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Серхио Регилон;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Напомним, что матч "Жирона" - "Реал" состоится сегодня, 31 января, в 23:30 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 4:2.

Не пропустите: На тренировке "Реала" произошёл конфликт между игроками. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

maksruklov

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов