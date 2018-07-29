"Реал" огласил заявку на турне по США

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"Реал" огласил заявку на турне по США

Мадридский "Реал" огласил заявку на турне по США, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан, Андрей Лунин;

Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо Фернандес, Тео Эрнандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Луисми Кесада, Серхио Лопес, Хави Санчес, Адриан Де Ла Фуэнте, Хосе Леон;

Полузащитники: Тони Кроос, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос, Мартин Эдегор, Федерико Вальверде, Хайме Сеоане, Оскар Родригес, Феульясьер;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль, Рауль Де Томас, Винисиус Жуниор.

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Комментарии
Квинколобик

Лука Зидан он же ушол?! или нет?

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