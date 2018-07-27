"Реал" охладил интерес к Азару

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"Реал" охладил интерес к АзаруМадридский "Реал" охладил свой интерес к ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует AS.

Так, по сведениям источника, королевский клуб уже в ближайшее время может свернуть переговоры с "аристократами" по их 27-летнему вингеру. Причиной такого шага со стороны "сливочных" станут чрезмерно высокие финансовые запросы "синих" по бельгийцу.

Напомним, "Челси" установил новую цену на Азара. | soccernews.ru

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