"Реал" охладил интерес к Салаху и намерен подписать другую звезду АПЛ

Теги ливерпульэден азарреал мадридмохамед салахчелси

"Реал" охладил интерес к Салаху и намерен подписать другую звезду АПЛМадридский "Реал" охладил свой интерес к лидеру атак "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Об этом, как информирует 90min.com, сообщил эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге. В частности, он заявил, что из-за нежелания "красных" расставаться с египтянином и его высокой трансферной стоимости, королевский клуб переключил свое вниамние на вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, в случае выигрыша Лиги Чемпионов "Реал" догонит "Барселону" по количеству завоеванных трофеев. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов