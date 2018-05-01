"Реал" охладил интерес к Салаху и намерен подписать другую звезду АПЛ

Мадридский "Реал" охладил свой интерес к лидеру атак "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Об этом, как информирует 90min.com, сообщил эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге. В частности, он заявил, что из-за нежелания "красных" расставаться с египтянином и его высокой трансферной стоимости, королевский клуб переключил свое вниамние на вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, в случае выигрыша Лиги Чемпионов "Реал" догонит "Барселону" по количеству завоеванных трофеев. | soccernews.ru