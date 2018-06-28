"Реал" охладил интерес к трем топ-игрокам из-за их неудачного выступления на ЧМ

Теги реал мадриддавид де хеароберт левандовскимохамед салах

"Реал" охладил интерес к трем топ-игрокам из-за их неудачного выступления на ЧММадридский "Реал" охладил интерес сразу к трем топ-игрокам, в подписании которых он заинтересован, из-за их неудачного выступления на Чемпионате Мира в России.

Так, королевский клуб не устроила игра на мундиале-2018 голкипера сборной Испании Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), вингера команды Египта Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и форварда поляков Роберта Левандовски ("Бавария"). В стане "сливочных" посчитали, что именно на ЧМ должен проявляться истинный уровень игроков.

Напомним,  "Реал" заинтересован в выкупе "Ривер Плейтом" контракта Кинтеро. | soccernews.ru

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