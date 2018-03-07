"Реал" охладил свой интерес к Кейну

Теги реал мадридхарри кейнтоттенхэммайкл оуэнджонатан вудгейт

"Реал" охладил свой интерес к КейнуМадридский "Реал" охладил свой интерес к форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил известный журналист Фредерик Хермель. По его словам, королевский клуб может отказаться от приобретения 24-летнего нападающего "шпор" ввиду своего неудачного опыта в подписании английских футболистов - Майкла Оуэна и Джонатана Вудгейта, которые не смогли оправдать возложенных на них ожиданий.

Напомним, "Реал" ведет переговоры с Салахом. | soccernews.ru

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