"Реал" охладил свой интерес к Кейну

Мадридский "Реал" охладил свой интерес к форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил известный журналист Фредерик Хермель. По его словам, королевский клуб может отказаться от приобретения 24-летнего нападающего "шпор" ввиду своего неудачного опыта в подписании английских футболистов - Майкла Оуэна и Джонатана Вудгейта, которые не смогли оправдать возложенных на них ожиданий.

Напомним, "Реал" ведет переговоры с Салахом. | soccernews.ru