"Реал" окончательно определился с вратарем

Президент "Реала" Флорентино Перес решил купить бельгийского голкипера "Челси" Тибо Куртуа, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, королевский клуб также интересовался Алиссоном из "Ромы" и Давидом Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Впрочем, за Алиссона "Рома" потребовала 70 миллионов евро, а Де Хеа отказался уходить из "МЮ".

Стоит отметить, что 26-летний Куртуа может обойтись "Реалу" всего в 35 миллионов евро, так как его контракт с "Челси" истекает через год.

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