"Реал" окончательно отказался от попыток приобрести Де Хеа

Теги манчестер юнайтедфлорентино пересдавид де хеареал мадрид

"Реал" окончательно отказался от попыток приобрести Де ХеаМадридский "Реал" окончательно отказался от попыток приобрести голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как информирует Express, 26-летний вратарь дал обещание своему клубу, что на текущий сезон он останется в команде. Кроме того, отказался от идеи заполучить в текущее трансферное окно "первого номера" "Юнайтед" и президент королевского клуба Флорентино Перес. Однако ожидается, что предпринять новые попытки подписать Де Хеа босс "сливочных" будет готов уже следующим летом.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет первый матч за Суперкубок Испании против "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
прпчач

вообщем хуй реалу ,а не де хеа

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов