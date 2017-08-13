"Реал" окончательно отказался от попыток приобрести Де Хеа

Мадридский "Реал" окончательно отказался от попыток приобрести голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как информирует Express, 26-летний вратарь дал обещание своему клубу, что на текущий сезон он останется в команде. Кроме того, отказался от идеи заполучить в текущее трансферное окно "первого номера" "Юнайтед" и президент королевского клуба Флорентино Перес. Однако ожидается, что предпринять новые попытки подписать Де Хеа босс "сливочных" будет готов уже следующим летом.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет первый матч за Суперкубок Испании против "Барселоны". | soccernews.ru