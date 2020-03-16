"Реал" окончательно решил продать Бэйла

Мадридский "Реал" намерен продать валлийского нападающего Гарета Бэйла в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство королевского клуба приняло окончательное решение о расставании с футболистом. Летом "Реал" готов провести переговоры со всеми заинтересованными клубами.

Напомним, что прошлым летом Бэйл мог перейти в один из китайских клубов, но "Реал" отказался отпускать игрока бесплатно.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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