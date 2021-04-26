"Реал" опасается мести УЕФА за участие в Суперлиге

Руководство мадридского "Реала" опасается проблем с судейством в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с лондонским "Челси", сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, в королевском клубе полагают, что УЕФА может воздействовать на бригаду судей с целью отомстить "Реалу" за желание участвовать в Европейской Суперлиге, президентом которой является глава мадридцев Флорентино Перес.

Напомним, что "Реал" пока что не вышел из Суперлиги.

Матч "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля, и начнется в 22:00.

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