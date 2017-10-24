"Реал" опасается провокаций в Каталонии

Руководство мадридского "Реала" опасается провокаций во время выездных матчей с каталонскими командами.

Как сообщает El Mundo, в связи с этим, королевский клуб решил не использовать свою символику на автобусе, на котором "сливочные" поедут на игру с "Жироной".

Напомним, что матч "Жирона" - "Реал" состоится в воскресенье, 29 октября.

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