"Реал" опередил "Барселону" в борьбе за молодого хавбека

Полузащитник "Кадиса" Фран Ривера перейдет в "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб подпишет молодого футболиста в ближайшие дни.

Стоит отметить, что "Реал" выиграл борьбу за 17-летнего Риверы у "Барселоны", "Арсенала" и "Севильи".

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