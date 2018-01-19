"Реал" опередил "Барселону" в борьбе за молодого хавбека

Теги реал мадридкадисбарселона

"Реал" опередил "Барселону" в борьбе за молодого хавбека

Полузащитник "Кадиса" Фран Ривера перейдет в "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб подпишет молодого футболиста в ближайшие дни.

Стоит отметить, что "Реал" выиграл борьбу за 17-летнего Риверы у "Барселоны", "Арсенала" и "Севильи".

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комментарии
РМ

и что толку, вон пол команды молодых, никого не можем потом продать за хорошую цену, как это делают Арсенал, Монако, Бенфика и тд.

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