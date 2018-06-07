"Реал" опередил "Барселону" в борьбе за общую трансферную цель

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"Реал" опередил "Барселону" в борьбе за общую трансферную цельМадридский "Реал" согласовал подписание вингера "Сантоса" Родриго, информирует Marca.

Трансфер 17-летнего игрока обошелся королевскому клубу в 45 миллионов евро. Изначально главным претендентом на перспективного бразильца называлась каталонская "Барселона", однако "сливочным" удалось опередить конкурента.

В текущем сезоне Родриго забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Сантос".

Напомним, Перес рассматривает пять кандидатур на замену Роналду. | soccernews.ru

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