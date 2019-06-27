"Реал" опередил "Барселону" в гонке за Соро

Полузащитник "Сарагосы" Альберто Соро продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщает Sport.es.

По информации источника, королевский клуб опередил в борьбе за 20-летнего футболиста "Барселону", "Жирону" и "Айнтрахт".

Отмечается, что сам хавбек отдал предпочтение "сливочным". Ближайший сезон он проведёт в "Кастилье".

В минувшей кампании Соро сыграл за "Сарагосу" 31 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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