"Реал" опозорился в матче с одним из худших клубов Примеры

2 Теги реал мадриджирона

"Реал" опозорился в матче с одним из худших клубов Примеры

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле сенсационно проиграл "Жироне". Счет в середине первого тайма открыл Каземиро, но во второй половине победу гостям принесли голы Кристиана Стуани и Кристиана Порту.

РЕАЛ - ЖИРОНА: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

После матча "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 45 очков. "Жирона", набрав 27 очков, поднялась на 15-ю позицию.

"Реал" Мадрид – "Жирона" - 1:2 (1:0)
Голы: Каземиро, 25 - 1:0, Стуани, 65 (с пенальти) - 1:1, Порту, 75 - 1:2

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело, Одриосола, Рамос, Себальос (Диас, 74), Каземиро, Васкес (Винисиус Жуниор, 58), Кроос, Асенсио (Бэйл, 66), Бензема.

"Жирона": Буну, Алькала, Хуанпе, Рауль Гарсия, Рамальо, Гранель, Порро (Лосано, 46), Порту (Фернандес, 84), Понс (Алеиш Гарсия, 46), Дуглас Луис, Стуани.

Удаление: Рамос (90).

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Ну что пидоры соснули)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Не обращайте внимание, животное Zenden, видимо опять напился, и чувствует себя героем)

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