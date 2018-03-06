"Реал" определил альтернативу Неймару

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"Реал" определил альтернативу Неймару

Мадридский "Реал" ближайшим летом собирается продать вингера Гарета Бэйла, сообщает испанская пресса.

В качестве замены валлийцу рассматривается несколько вариантов, главным из которых остаётся нападающий ПСЖ Неймар.

Впрочем, королевский клуб изучает и альтернативные кандидатуры. В частности, если трансфер звёздного бразильца осуществить не получится, "Реал" предпримет попытки купить полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро.

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