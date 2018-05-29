"Реал" определил четыре позиции, нуждающиеся в усилении

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"Реал" определил четыре позиции, нуждающиеся в усилении

Руководство и тренерский штаб мадридского "Реала" определили четыре позиции, нуждающиеся в усилении, сообщает Marca.

По сведениям издания, грядущим летом королевский клуб рассчитывает подписать вратаря, правого и центрального защитников, а также игрока группы атаки.

В качестве приоритетных вариантов "Реал" рассматривает Алиссона ("Рома"), Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад"), Хосе Хименеса ("Атлетико") и Неймара (ПСЖ). 

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