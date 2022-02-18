"Реал" определил четыре варианта усиления позиции правого защитника

Фото твиттер Дани Карвахаля

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль не будет беспрекословным игроком стартового состава со следующего сезона.

По информации Defensa Central, в королевском клубе твёрдо решили подписать качественного дублёра для 30-летнего воспитанника.

Самым очевидным вариантом для "сливочных" является возвращение из аренды в "Фиорентине" Альваро Одриосолы.

Также в список трансферных целей "Реала" входят Норди Мукиеле ("РБ Лейпциг"), Додо ("Шахтёр") и Рис Джеймс ("Челси").

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