Мадридский "Реал" определил четыре звездные кандидатуры на усиление своей атаки ближайшим летом, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, в трансферный шорт-лист королевского клуба вошли: Неймар (ПСЖ), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси") и Пауло Дибала ("Ювентус"). При этом приоритетными вариантами для "сливочных" остаются первое двое.

Напомним, "Реал" практически согласовал свой первый трансфер. | soccernews.ru