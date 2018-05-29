"Реал" определил четыре звездные кандидатуры на усиление своей атаки

Теги реал мадридмохамед салахнеймарэден азарпауло дибала

"Реал" определил четыре звездные кандидатуры на усиление своей атакиМадридский "Реал" определил четыре звездные кандидатуры на усиление своей атаки ближайшим летом, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, в трансферный шорт-лист королевского клуба вошли: Неймар (ПСЖ), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси") и Пауло Дибала ("Ювентус"). При этом приоритетными вариантами для "сливочных" остаются первое двое.

Напомним, "Реал" практически согласовал свой первый трансфер. | soccernews.ru

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