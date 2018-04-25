"Реал" определил двух игроков, которые составят трио форвардов вместе с Роналду

Мадридский "Реал" собирается купить сразу двух нападающих в летнее трансферное окно, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, приоритетными трансферными целями королевского клуба являются нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и ПСЖ Неймар.

Президент "сливочных" Флорентино Перес считает, что об этих игрока составят отличное атакующее трио с Криштиану Роналду, который продолжит играть на позиции центрфорварда.

"Реал" готов заплатить за 25-летнего Салаха 140 миллионов евро, а также отдать полузащитника Дани Себальоса. Что касается Неймара, то "Реал" предложит за него очень большую сумму, а также может включить в сделку хавбека Каземиро.

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