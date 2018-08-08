"Реал" определил двух кандидатов на замену Ковачичу

Теги реал мадридматео ковачичтьяго алькантарамиралем пьянич

"Реал" определил двух кандидатов на замену КовачичуМадридский "Реал" определил двух кандидатов на замену своему полузащитнику Матео Ковачичу, который близок к переходу в лондонский "Челси".

Так, по сведениям AS, альтернативами хорвату в королевском клубе стали Тьяго Алькантара из мюнхенской "Баварии" и Миралем Пьянич из туринского "Ювентуса". Трансфер первого оценивается в 60 миллионов евро, второй будет стоить примерно на 20 миллионов евро дороже.

Напомним, Лопетеги отказался обсуждать возможный трансфер Куртуа. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов