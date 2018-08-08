"Реал" определил двух кандидатов на замену Ковачичу

Мадридский "Реал" определил двух кандидатов на замену своему полузащитнику Матео Ковачичу, который близок к переходу в лондонский "Челси".

Так, по сведениям AS, альтернативами хорвату в королевском клубе стали Тьяго Алькантара из мюнхенской "Баварии" и Миралем Пьянич из туринского "Ювентуса". Трансфер первого оценивается в 60 миллионов евро, второй будет стоить примерно на 20 миллионов евро дороже.

Напомним, Лопетеги отказался обсуждать возможный трансфер Куртуа. | soccernews.ru