"Реал" определил двух кандидатов на замену Марсело

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"Реал" определил двух кандидатов на замену Марсело

Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" определился с кандидатами на замену Марсело, который покинет королевский клуб по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта.

Как сообщает Хосе Феликс Диас, воспитанники "сливочных" Фран Гарсия и Мигель Гутьеррес - имена, упомянутые в качестве замены бразильцу.

По информации источника, в королевском клубе сомниваются, нужна ли Мигелю аренда в команде Ла Лиги, чтобы вернуться сильнее, как это сделал Карвахаль в "Байере" в сезоне 12\13.

Отмечается, что Фран Гарсия, который выступает в "Райо" будет стоить 5 миллионов евро.

Напомним, что "Реалу" принадлежит 50% прав на Франа, а Мигель в этом сезоне играет в "Кастилье" - второй команде "Мадрида".

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