"Реал" определил еще одного кандидата на усиление центра своей обороны

Теги клеман ланглереал мадридсевилья

"Реал" определил еще одного кандидата на усиление центра своей обороныМадридский "Реал" заинтересовался центральным защитником "Севильи" Клеманом Лангле, информирует El Bernabeu.

По сведениям источника, в королевском клубе рассматривают вариант с приобретением 22-летнего бека андалусийцев уже ближайшим летом. Возможный трансфер француза обойдется "сливочным" в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча в 42 матчах за "Севилью".

Напомним, "Реал" может отказаться от покупки Де Хеа и Куртуа в пользу другого вратаря. | soccernews.ru

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