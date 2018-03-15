"Реал" определил еще одного кандидата на усиление центра своей обороны

Мадридский "Реал" заинтересовался центральным защитником "Севильи" Клеманом Лангле, информирует El Bernabeu.

По сведениям источника, в королевском клубе рассматривают вариант с приобретением 22-летнего бека андалусийцев уже ближайшим летом. Возможный трансфер француза обойдется "сливочным" в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча в 42 матчах за "Севилью".

Напомним, "Реал" может отказаться от покупки Де Хеа и Куртуа в пользу другого вратаря. | soccernews.ru