"Реал" определил еще одного кандидата на замену Лопетеги

Теги реал мадридхулен лопетегилоран блан

"Реал" определил еще одного кандидата на замену ЛопетегиМадридский "Реал" определил еще одного кандидата на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, информирует OkDiario.

Так, по сведениям источника, новым претендентом на должность наставника "сливочных" стал французский специалист Лоран Блан, ранее работавший с "Бордо", сборной Франции и ПСЖ.

Также в числе претендентов на тренерское кресло королевского клуба называют Антонио Конте и Микаэля Лаудрупа.

Напомним,  Перес может пойти на продажу одного из ведущих игроков "Реала". | soccernews.ru

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