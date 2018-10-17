"Реал" определил еще одного кандидата на замену Лопетеги
Мадридский "Реал" определил еще одного кандидата на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, информирует OkDiario.
Так, по сведениям источника, новым претендентом на должность наставника "сливочных" стал французский специалист Лоран Блан, ранее работавший с "Бордо", сборной Франции и ПСЖ.
Также в числе претендентов на тренерское кресло королевского клуба называют Антонио Конте и Микаэля Лаудрупа.
Напомним, Перес может пойти на продажу одного из ведущих игроков "Реала". | soccernews.ru
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