"Реал" определил еще одного возможного кандидата на замену Зидану

Мадридский "Реал" определил еще одного возможного кандидата на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану, расставание с которым будет возможным в случае неудачного выступления команды в текущем сезоне.

Как информирует The Sun, в список потенциальных альтернатив французскому специалисту королевский клуб включил наставника лондонского "Челси" Антонио Конте, который следующим летом вполне может покинуть Англию из-за разногласий с руководством "аристократов".

Напомним, зимой "Реал" планирует приобрести трех игроков. | soccernews.ru