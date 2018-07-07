"Реал" определил кандидатов на замену Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналдуэден азармауро икардироберт левандовски

"Реал" определил кандидатов на замену Роналду

"Реал" на замену Криштиану Роналду планирует подписать двух звездных игроков.

Как сообщает Football Italia, мадридский клуб нацелился на вингера "Челси" Эдена Азара.

Вторым подписанием "Реала" станет форвард "Интера" Мауро Икарди или нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Читайте также: Перес озвучил стоимость Роналду. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов