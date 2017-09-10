Мадридский "Реал" определил круг кандидатов на усиление позиции форварда в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Так, приоритетными вариантами, которые были утверждены президентом клуба Флорентино Пересом и главным тренером команды Зинедином Зиданом, "сливочными" были определены Андреа Белотти из итальянского "Торино" и Тимо Вернер из немецкого "РБ Лейпциг". Также в круг интересов "Реала" вошли Каспер Дольберг ("Аякс"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд) и Томас Мюллер ("Бавария").

Напомним, "Реал" выдал худший старт в Ла Лиге за почти 30 лет. | soccernews.ru