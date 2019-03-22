"Реал" определил Мбаппе главной трансферной целью на лето

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"Реал" определил Мбаппе главной трансферной целью на лето

Мадридский "Реал" хочет купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям издания, 20-летний француз стал главной трансферной целью королевского клуба на летнее межсезонье.

Президент "бланкос" Флорентино Перес считает кандидатуру победителя ЧМ-2018 идеальной для усиления атаки команды.

Стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

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Комментарии

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