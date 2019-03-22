"Реал" определил Мбаппе главной трансферной целью на лето
Мадридский "Реал" хочет купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает AS.
По сведениям издания, 20-летний француз стал главной трансферной целью королевского клуба на летнее межсезонье.
Президент "бланкос" Флорентино Перес считает кандидатуру победителя ЧМ-2018 идеальной для усиления атаки команды.
Стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|28
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|Реал Мадрид
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|Хетафе
|28
|46
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|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
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|Жирона
|28
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|28
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|Леганес
|28
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|Реал Вальядолид
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|29
|18
|Сельта Виго
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|19
|Райо Вальекано
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