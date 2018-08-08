"Реал" определил неожиданную дату прощального матча Роналду

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"Реал" определил неожиданную дату прощального матча Роналду

Руководство "Реала" хочет провести прощальный матч для легендарного нападающего Криштиану Роналду через год, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приурочить матч против Ювентуса в Кубке Сантьяго Бернабеу к прощанию с Роналду.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" несколько недель назад за 117 миллионов евро.

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