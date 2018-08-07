"Реал" определил нового кандидата на замену Модричу

Теги реал мадридмарко верраттилука модричфлорентино перес

"Реал" определил нового кандидата на замену МодричуМадридский "Реал" определил нового кандидата на замену своему ключевому полузащитнику Луке Модричу, который заинтересован в уходе из клуба.

Так, по сведениям Football Espana, очередной альтернативой хорвату на "Сантьяго Бернабеу" стал хавбек ПСЖ Марко Верратти. Данную кандидатуру в королевском клубе продвигает лично его президент Флорентино Перес.

В прошлом сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним,  Лопетеги прокомментировал слухи вокруг Модрича. | soccernews.ru

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