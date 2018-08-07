"Реал" определил нового кандидата на замену Модричу

Мадридский "Реал" определил нового кандидата на замену своему ключевому полузащитнику Луке Модричу, который заинтересован в уходе из клуба.

Так, по сведениям Football Espana, очередной альтернативой хорвату на "Сантьяго Бернабеу" стал хавбек ПСЖ Марко Верратти. Данную кандидатуру в королевском клубе продвигает лично его президент Флорентино Перес.

В прошлом сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, Лопетеги прокомментировал слухи вокруг Модрича. | soccernews.ru