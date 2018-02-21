"Реал" определил первого кандидата на замену Кроосу

Теги тони кроосманчестер юнайтедреал мадридэмре джанливерпуль

"Реал" определил первого кандидата на замену КроосуМадридский "Реал" уже начал поиски замены своему полузащитнику Тони Кроосу, которым активно интересуется английский "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Tuttosport, королевский клуб обеспокоен возможной потерей своего ключевого хавбека, поэтому руководство уже начало рассматривать альтернативы немцу. Первым кандидатом на то, чтобы стать заменой Кроосу "сливочными" был определен его соотечественник Эмре Джан из "Ливерпуля". Учитывая, что контракт игрока с "красными" истекает ближайшим летом, достаться "Реалу" он может совершенно бесплатно.

Напомним, Давинсон Санчес назвал причину, по которой он отказал "Реалу". | soccernews.ru

комментарии
сокерньюс помойка

самый пиздабольский сайт в мире. блокирую

Ответить
Пьянь

Пошел нахуй отсюда!

Ответить
Квинколобик

Поля Погба вместо Кросса!!!

Ответить
Квинколобик

Кросс - плеймерйкер,распасовщик) а Джан играет опорника...

Ответить
Автор статьи - мудак!

Автор статьи - ты мудак! как можно сравнивать Божий дар с яичницей? Какой Джан? В заключении добавлю: автор статьи - Мудак с большой буквы

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов