"Реал" определил первого кандидата на замену Кроосу

Мадридский "Реал" уже начал поиски замены своему полузащитнику Тони Кроосу, которым активно интересуется английский "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Tuttosport, королевский клуб обеспокоен возможной потерей своего ключевого хавбека, поэтому руководство уже начало рассматривать альтернативы немцу. Первым кандидатом на то, чтобы стать заменой Кроосу "сливочными" был определен его соотечественник Эмре Джан из "Ливерпуля". Учитывая, что контракт игрока с "красными" истекает ближайшим летом, достаться "Реалу" он может совершенно бесплатно.

Напомним, Давинсон Санчес назвал причину, по которой он отказал "Реалу". | soccernews.ru