"Реал" определил потенциальную замену Зидану
Новым главным тренером мадридского "Реала" может стать Хаби Алонсо, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуру Алонсо в качестве возможной замены нынешнему наставнику Зинедину Зидану, под руководство которого команда демонстрирует неудовлетворительные результаты. Ранее сообщалось, что увольнение Зидана может обойтись "Реалу" в 80 миллионов евро.
В данный момент 37-летний Алонсо тренирует вторую команду "Реала Сосьедад". В прошлом сезоне под руководством специалиста команда "Реала" U14 стала чемпионом Испании.
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