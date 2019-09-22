"Реал" определил потенциальную замену Зидану

Новым главным тренером мадридского "Реала" может стать Хаби Алонсо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство королевского клуба рассматривает кандидатуру Алонсо в качестве возможной замены нынешнему наставнику Зинедину Зидану, под руководство которого команда демонстрирует неудовлетворительные результаты. Ранее сообщалось, что увольнение Зидана может обойтись "Реалу" в 80 миллионов евро.

В данный момент 37-летний Алонсо тренирует вторую команду "Реала Сосьедад". В прошлом сезоне под руководством специалиста команда "Реала" U14 стала чемпионом Испании.