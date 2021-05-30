"Реал" определил приоритетную цель на случай отказа Почеттино

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"Реал" определил приоритетную цель на случай отказа Почеттино

Фото: инстаграм Рауля/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может пригласить Рауля на пост главного тренера, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает Рауля в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся переманить главного тренера "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино

При этом "Реал" не будет вести переговоры с ПСЖ по Почеттино, чтобы не портить отношения с французским клубом из-за возможного трансфера нападающего Килиана Мбаппе.

Что касается Рауля, то сейчас он тренирует вторую команду мадридского клуба "Кастилью".

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