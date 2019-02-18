"Реал" определил пять кандидатов на замену Марсело
"Реал" готовится к возможному уходу защитника Марсело.
Как сообщает Fichajes.net, на замену бразильцу клуб рассматривает кандидатуры Алекса Сандро ("Ювентус"), Давида Алабы ("Бавария"), Маркоса Алонсо ("Челси"), Бенжамена Менди ("Лион") и Рафаэля Геррейру ("Боруссия" Д).
В этом сезоне Марсело провел 24 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Марсело может воссоединиться с Криштиану Роналду в "Ювентусе".
Читайте также: "Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе. | http://soccernews.ru
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