"Реал" определил пять кандидатов на замену Марсело

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"Реал" определил пять кандидатов на замену Марсело

"Реал" готовится к возможному уходу защитника Марсело.

Как сообщает Fichajes.net, на замену бразильцу клуб рассматривает кандидатуры Алекса Сандро ("Ювентус"), Давида Алабы ("Бавария"), Маркоса Алонсо ("Челси"), Бенжамена Менди ("Лион") и Рафаэля Геррейру ("Боруссия" Д).

В этом сезоне Марсело провел 24 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Марсело может воссоединиться с Криштиану Роналду в "Ювентусе".

Читайте также: "Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе. | http://soccernews.ru

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