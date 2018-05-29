"Реал" определил свои четыре приоритетные трансферные цели на лето

Мадридский "Реал" определил свои четыре приоритетные трансферные цели на ближайшее лето, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, в это межсезонье "сливочные" будут работать над подписаниями вратаря Алиссона ("Рома"), защитников Альваро Одриосолы ("Реал Сосьедад") и Хосе Марии Хименеса ("Атлетико"), а также вингера Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").

Напомним, "Adidas" официально представил игровую форму "Реала" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru